Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заступился за беременную: чемпиона по борьбе убили в Москве 

Рамблер + ещё 59 9 часов назад
Фото: Соцсети
Мастер спорта по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев был убит на юго-западе Москвы после того, как заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.
Как сообщает Пятый канал, инцидент произошел в ночь на субботу на Южнобутовской улице Чуев сделал замечание хулиганам, пристававшим к беременной женщине. В ответ на это трое мужчин напали на него, нанося множественные удары руками и ногами в область головы.
Спортсмен упал в пруд, его продолжили избивать до тех пор, пока он не утонул. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Летние виды спорта , Сергей Чуев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов забил 100-й мяч в карьере
Сборная России одержала крупнейшую победу в истории203
IAAF продлила отстранение ВФЛА
Моуринью может возглавить сборную Бразилии
Хорватия победила Уэльс в отборе к Евро-2020
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение