Заступился за беременную: чемпиона по борьбе убили в Москве

Мастер спорта по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев был убит на юго-западе Москвы после того, как заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.

Как сообщает Пятый канал, инцидент произошел в ночь на субботу на Южнобутовской улице Чуев сделал замечание хулиганам, пристававшим к беременной женщине. В ответ на это трое мужчин напали на него, нанося множественные удары руками и ногами в область головы.

Спортсмен упал в пруд, его продолжили избивать до тех пор, пока он не утонул. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».