Очевидец рассказала о попытках спасти заступившегося за беременную борца

Очевидец убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказала о последних минутах жизни спортсмена, передает РЕН ТВ.

По словам женщины, Чуев был еще в сознании, когда его достали из воды. Очевидец отметила, что борец еще дышал и хрипел. Девушка спортсмена находилась на месте трагедии в ужасном состоянии и сильно кричала. Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались спасти Чуева, но он скончался.

Очевидец преступления добавила, что в результате драки пострадали еще два человека.

Ранее сообщалось, что видео с места убийства заступившегося за беременную борца слили в Сеть.