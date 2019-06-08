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Очевидец рассказала о попытках спасти заступившегося за беременную борца 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: vk.com/msk_dtp
Очевидец убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказала о последних минутах жизни спортсмена, передает РЕН ТВ.
По словам женщины, Чуев был еще в сознании, когда его достали из воды. Очевидец отметила, что борец еще дышал и хрипел. Девушка спортсмена находилась на месте трагедии в ужасном состоянии и сильно кричала. Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались спасти Чуева, но он скончался.
Очевидец преступления добавила, что в результате драки пострадали еще два человека.
Ранее сообщалось, что видео с места убийства заступившегося за беременную борца слили в Сеть.
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Летние виды спорта , Сергей Чуев , РЕН ТВ
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