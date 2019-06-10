В Чехии российских гимнасток наградили под советский гимн

В Сети набирает популярность видео награждения российских гимнасток на этапе Гран-при в чешском городе Брно, в ходе которого прозвучал гимн СССР. Организаторы настаивают, что ошибка была ненамеренной и принесли свои извинения.

Курьёзный инцидент произошёл 8 июня. На пьедестале почёта в тот момент оказались российские гимнастки Дарья Трубникова и Арина Аверина, которые заняли первое и второе места по итогам индивидуального многоборья соответственно. После того, как спортсменкам вручили награды в спортивном центре зазвучал советский гимн. Аверина позже рассказала ТАСС, что поначалу гимнастки не заметили подмены.

«Мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн. Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно", — отметила спортсменка.

По её словам, на следующий соревновательный день ошибка была устранена. Позже ТАСС привело официальное обращение организаторов состязаний.

«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной», -говорится в сообщении.

По данным агентства, на этапе Гран-при в Брно, прошедшем 8 и 9 июня, Арина Аверина завоевала три золотых медали в индивидуальных упражнениях с обручем, лентой и мячом.