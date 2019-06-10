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Триатлонист скончался во время соревнований 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В американском Мэдисоне трагедией завершился турнир по триатлону. Во время заплыва по озеру Момона один из участников соревнования скончался. Его тело было обнаружено спасателями.
Причина смерти триатлониста не установлена, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на AP. Предполагается, что во время заплыва с ним произошла непредвиденная ситуация, потребовавшая вмешательства скорой помощи. Однако оперативно отреагировать у медиков не получилось.
Кроме того, также был найден еще один человек. Он жив, но его состояние оценивается медицинским персоналом одной из близлежащих больниц, куда он был доставлен, как критическое.
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Летние виды спорта , Associated Press
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