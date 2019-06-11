Погиб за беременную? Что ждет убийц борца

Шестеро подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева арестованы. Ближайшие два месяца арестованные проведут в СИЗО , после чего их ожидает суд.

Все подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева арестованы. 10 июня в Чертановском суде Москвы прошло заседание, по итогам которого предполагаемым преступникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Следственном изоляторе сроком до 8 августа этого года.

«Постановлением Чертановского районного суда в отношении шестерых подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС приговор судьи.

Среди нападавших на спортсмена числятся шесть человек: Рустам Аминов, Михроччон Аловадинзода, Фаридун Сафаров, Неъмотджон Бобоев, Мирзошавкат Туфалангов и Фируз Сафаров. Помимо ч.2 статьи 105 УК РФ задержанным инкриминируется статья 213 УК РФ («Хулиганство»).

Известно, что ранее один из подозреваемых в убийстве Чуева уже выступил на слушании в Черемушкинском суде столицы и тогда же был направлен в СИЗО. По итогам следствия всех арестованных ожидает суд.

Напомним, в ночь на 8 июня, как утверждает следствие, Чуев проводил свободное время со своей спутницей в парке на Южнобутовской улице. Во время прогулки он вступил в словесную перепалку с группой лиц, сделав им замечание об их поведении. В частности, утверждается, что мужчины «выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям». По словам очевидцев, группа людей приставала к беременной женщине, хотя в СК данную версию не рассматривают. В результате словесной перепалки Чуева с мужчинами конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемые избили спортсмена, скинув его с моста в воду. Причем, как утверждает следствие, пострадавший упал вместе с одним из нападавших, который уже в воде продолжил избиение потерпевшего.

Также утверждается, что остальная компания мужчин напала на девушку Чуева и других граждан, которые оказались рядом.

«Это был конфликт между Сергеем и компанией. Они выкрикивали оскорбления в его адрес, в адрес его родных, на что Сергей и отреагировал. Это была провокация. Когда завязалась драка, я, две женщины и два подростка, которые находились рядом, побежали на помощь. Больше никого вокруг в тот момент не было. Нам тоже досталось. У меня на руке осталась гематома», — цитирует одну из очевидцев «Вечерняя Москва».

Вследствие полученных травм спортсмен утонул в воде, не сумев выбраться самостоятельно. По словам девушки потерпевшего, чье имя не называется, Чуев получил сильный удар ногой, от которого и потерял сознание. Также она подчеркнула, что никто из очевидцев не оказал помощи, и ей пришлось самостоятельно проводить реанимационные действия, чтобы спасти мужчины. Подозреваемые в нападении с места преступления скрылись, но уже на следующие сутки были задержаны правоохранительными органами в содействии с сотрудниками Росгвардии и уголовного розыска.

Позднее задержанные были допрошены в следственном отделе. В ходе беседы один из нападавших рассказал, с чего начался конфликт. Примечательно, что видеозапись допроса, а также фотографии задержанных позднее появились в Сети.

«Мы гуляли в парке. Посидели, выпили пива. Вдруг началась драка с Чуевым. Не знаю, били ли его девушку или просто толкали. Но видел, что она упала», — заявил подозреваемый.

Вот так выглядят подозреваемые в жестоком убийстве Сергея Чуева в Южном Бутово. Сергей заступился за беременную женщину, за что пьяная компания избила его и сбросила с моста в реку. Чуев погиб на месте. pic.twitter.com/UOIhwlR2nJ— НТВ (@ntvru) 10 июня 2019 г.

Что касается распития алкогольных напитков в общественном месте, то, по данным «Вести.Ru», шестеро подозреваемых в общей сложности выпили 40 бутылок пива. Отмечается, что группа лиц проживает в Москве на протяжении нескольких месяцев, а официально мужчины нигде не работают. Об этом рассказали сами задержанные.

В суде Аловадинзода, Сафаров и Аминов отрицали свое участие в драке, заявив, что стояли в стороне в момент, «когда дрались их друзья». Интересно, что последний прибыл на слушания с гипсом на руке, но на вопрос о характере травмы и о том, где он ее получил, подозреваемый сообщил, что «упал при задержании».

В свою очередь Туфалангов своей причастности к избиению Чуева не отрицал, хотя вины своей не признал. Когда судья спросил его о том, зачем он ударил потерпевшего, то задержанный ответил: «Просто». Также он подчеркнул, что применил самооборону, а нападавшим оказался сам Чуев.