Юлия Ефимова взяла все золотые медали турнира «Маре Нострум»

Спортсменка из России победила на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

Россиянка Юлия Ефимова взяла все золотые медали на международном турнире по плаванью «Маре Нострум». В заключительный день соревнований спортсменка победила сразу на двух дистанциях — 50 и 200 метров брассом.

Длинную дистанцию российская пловчиха преодолела за 2.23,41. В тройку лидеров также попали канадка и испанка. На короткой дистанции она показала время 30,60 секунды, опередив спортсменок из Бразилии и Швеции.

Днем ранее Ефимова одержала победу в финальном заплыве на 100 метров брассом.