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Юлия Ефимова взяла все золотые медали турнира «Маре Нострум» 

ТК «Звезда» + ещё 13 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Спортсменка из России победила на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
Россиянка Юлия Ефимова взяла все золотые медали на международном турнире по плаванью «Маре Нострум». В заключительный день соревнований спортсменка победила сразу на двух дистанциях — 50 и 200 метров брассом.
Длинную дистанцию российская пловчиха преодолела за 2.23,41. В тройку лидеров также попали канадка и испанка. На короткой дистанции она показала время 30,60 секунды, опередив спортсменок из Бразилии и Швеции.
Днем ранее Ефимова одержала победу в финальном заплыве на 100 метров брассом.
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