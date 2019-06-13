Чемпионку мира уволили из Федерации гимнастики США за мем

Американская гимнастка призналась, что спортивные тренировки для нее были насилием.

Американскую гимнастку Терин Хамфри, чемпионку мира 2003 года, исключили из Федерации гимнастики США из-за публикации мема в социальной сети. Об этом пишет KSHB.

«То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием», — говорилось в ее посте.

Мем с данным содержанием вызвал у читателей и в спортивном сообществе волну возмущения и негодования в связи с тем, что в Штатах гимнастика в последнее время подверглась крупным скандалам, связанным с сексуальными домогательствами и насилием. Хамфри отметила, что после этой публикации не нее посыпались угрозы и обещания сжечь ее дом.

Девушка пояснила, что имела в виду лишь тренировки, поэтому не думала, что ее могут понять как-то иначе.

«Я говорила только о собственном опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость. Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе», — написала гимнастка.

Весной нынешнего года более полусотни женщин в США подали иск против Национального олимпийского комитета за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, сидящего в тюрьме на данный момент. Его приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства к воспитанницам и хранение детской порнографии.