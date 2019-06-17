Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на ЧМ, отметив выдержку и мастерство спортсменки

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Президент России Владимир Путин поздравил Наталью Авдееву с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля. "Продемонстрировав отличную подготовку, выдержку и мастерство, Вы выиграли в напряженном и зрелищном финале, по праву завоевали почетное звание чемпионки мира", — говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что одержанная победа станет стимулом к новым спортивным достижениям. Ранее Наталья Авдеева стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. Спортсменка завоевала единственную медаль сборной России на турнире, проходящем в Нидерландах.