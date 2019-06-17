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Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на ЧМ, отметив выдержку и мастерство спортсменки 

ТАСС + ещё 3 8 часов назад
Фото: Вести Калининград
Президент России Владимир Путин поздравил Наталью Авдееву с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Продемонстрировав отличную подготовку, выдержку и мастерство, Вы выиграли в напряженном и зрелищном финале, по праву завоевали почетное звание чемпионки мира", — говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что одержанная победа станет стимулом к новым спортивным достижениям.
Ранее Наталья Авдеева стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. Спортсменка завоевала единственную медаль сборной России на турнире, проходящем в Нидерландах.
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Летние виды спорта , Наталья Авдеева , Владимир Путин
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