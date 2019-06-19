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Киселева прокомментировала нападение на своих помощниц 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному катанию Мария Киселева прокомментировала инцидент, произошедший с ее помощницами, сообщает "Советский спорт".
В СМИ появилась информация о том, что девушек напал мужчина с ножом, крича "Хочу убивать волонтеров". Помощницы спортсменки смогли вовремя спрятаться. Мужчина порезал все флайеры и газеты.
Полиция сразу арестовала дебошира.
"Наконец-то заканчивается этот длинный и тяжелый день. Мы написали заявление. Только сейчас мои помощницы расходятся по домам, вызвали такси. Что касается мужчины с ножом, напавшего задержат на несколько часов. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, а сотрудникам полиции разобраться в мотивах. Мужчина явно представляет угрозу для общества. Я обращусь с заявлением о проведении доследственной проверки на предмет установления в действиях этого человека признаков состава уголовного деяния. Он должен быть привлечен к ответственности", — сообщила Киселева в фейсбуке.
Ранее в Сети появились кадры нападения на помощниц Киселевой.
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Летние виды спорта , Мария Киселева , Советский спорт
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