Киселева прокомментировала нападение на своих помощниц

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному катанию Мария Киселева прокомментировала инцидент, произошедший с ее помощницами, сообщает "Советский спорт".

В СМИ появилась информация о том, что девушек напал мужчина с ножом, крича "Хочу убивать волонтеров". Помощницы спортсменки смогли вовремя спрятаться. Мужчина порезал все флайеры и газеты.

Полиция сразу арестовала дебошира.

"Наконец-то заканчивается этот длинный и тяжелый день. Мы написали заявление. Только сейчас мои помощницы расходятся по домам, вызвали такси. Что касается мужчины с ножом, напавшего задержат на несколько часов. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, а сотрудникам полиции разобраться в мотивах. Мужчина явно представляет угрозу для общества. Я обращусь с заявлением о проведении доследственной проверки на предмет установления в действиях этого человека признаков состава уголовного деяния. Он должен быть привлечен к ответственности", — сообщила Киселева в фейсбуке.

Ранее в Сети появились кадры нападения на помощниц Киселевой.