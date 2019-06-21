Женская сборная России по фехтованию завоевала золото на ЧЕ

Женская сборная России по фехтованию завоевала золото на 32-м чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе. В финале саблистки одержали победу над сборной Венгрии со счетом 45:34.

За бронзу сражались команды Франции и Италии. Сильнее оказались француженки. Они обыграли итальянок со счетом 45:42.

Для российской сборной это шестая победа на турнире. В данный момент на счету команды два «золота», два «серебра» и две «бронзы». В общем командном зачете Россия занимает третье место.

В начале июня российские саблистки взяли золото на молодежном ЧЕ по фехтованию. В финале россиянки сразились с представительницами Польши, одержав победу со счетом 45:34. Третьими стали итальянки.