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Женская сборная России по фехтованию завоевала золото на ЧЕ 

Мир24 + ещё 34 5 часов назад
Фото: ТАСС
Женская сборная России по фехтованию завоевала золото на 32-м чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе. В финале саблистки одержали победу над сборной Венгрии со счетом 45:34.
В составе российской команды отличились двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Софья Великая, чемпионка мира в 2018 году София Позднякова и чемпионка России Ольга Никитина.
За бронзу сражались команды Франции и Италии. Сильнее оказались француженки. Они обыграли итальянок со счетом 45:42.
Для российской сборной это шестая победа на турнире. В данный момент на счету команды два «золота», два «серебра» и две «бронзы». В общем командном зачете Россия занимает третье место.
В начале июня российские саблистки взяли золото на молодежном ЧЕ по фехтованию. В финале россиянки сразились с представительницами Польши, одержав победу со счетом 45:34. Третьими стали итальянки.
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