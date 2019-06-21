Двойной командный триумф: российские спортсмены выиграли ещё два золота на ЧЕ по фехтованию

В пятый день чемпионата Европы по фехтованию прошли командные соревнования по женской рапире и мужской шпаге. Пожалуй, именно в этих двух дисциплинах российским спортсменам больше всего хотелось поквитаться за неудачи в личных состязаниях. Инна Дериглазова , которая весь сезон была на две головы выше всех соперниц, довольствовалась «лишь» серебром, а мужчины массово вылетели ещё до 1/8 финала.

Шпажисты в этом сезоне демонстрировали, что они сильны именно в команде. Они выиграли три этапа Кубка мира и завоевали бронзу на ещё одном. Лишь на этапе в Париже россияне были без наград.

В Дюссельдорфе Сергею Биде, Сергею Ходосу, Никите Глазкову и Павлу Сухову, пропускавшему личные соревнования, пришлось начинать турнирный путь с 1/8 финала. На этой стадии они без проблем расправились с британцами, превзойдя их по количеству уколов в два раза — 45:22.

Следующий матч с немцами прошёл уже более напряжённо. Россияне потихонечку наращивали преимущество весь матч, но после седьмой схватки между Ходосом и Штефаном Райном немцы сократили отставание до трёх очков. Такая же небольшая разница сохранилась и после следующей дуэли с участием Биды. Только Павлу Сухову удалось снять все вопросы о победителе — он за три минуты нанёс Лукасу Бельманну целых 12 уколов, так что финальный счёт составил 36:26.

Впрочем, этот матч не шёл ни в какое сравнение с тем, что ожидало россиян в полуфинале. Поединки с венграми получилось ещё более ожесточёнными и редкими на уколы — ни разу никому не удалось набрать пять очков за трёхминутный отрезок. Венгерские фехтовальщики на протяжении двух третей шли впереди на два—три очка. Глазкову в своём последнем поединке удалось сравнять счёт, Бида опять сохранил равенство, и Сухову пришлось сражаться за всю команду. Дуэль с Андрашом Редли тоже закончилась вничью, и судьи добавили соперникам ещё одну минуту. Только тогда российский фехтовальщик нанёс 24-й укол — в командных сражениях это редкость даже для шпажистов.

В финале россияне встретились с главной сенсацией турнира — командой Дании, которая в мировой рейтинге занимает только 16-е место. Скандинавы выбили Украину, за которую выступали два бронзовых призёра последнего чемпионата мира, обыграли действующих чемпионов мира из Швейцарии с разницей в один укол и в полуфинале уверенно расправились с эстонцами. Датчан после их подвигов недооценивать было нельзя.

Павел Сухов в первом поединке вышел вперёд на два очка, но Биде с Глазковым развить успех не удавалось. Когда с Суховым вышел фехтовать Трёльс Робль, датчанин перехватил инициативу и смог сравнять счёт, громко отпраздновав каждый засчитанный укол. Но Глазков сумел совершить по-настоящему огромный для такого матча рывок в четыре укола, и вышедший на замену Сергей Ходос мог без лишнего напряжения закрыть вторую сессию поединков.

Робль потом ещё доставил проблемы Глазкову в седьмом поединке, но переломить ход матча всё-таки не смог. За него это попытался сделать Патрик Йёргенсен, закрывавший финальный матч дуэлью с Бидой. По ходу поединка россиянин прибегал к помощи врачей, и датский фехтовальщиков воспользовался этим моментом, чтобы вырваться вперёд на последних секундах, нанеся целых девять уколов. Бида успел сравнять счёт, и судьбу золотых медалей предстояло решить в добавленную арбитрами минуту. Российский шпажист сразу пошёл в атаку, и после видеоповтора судьи засчитали ему решающий укол. Россияне в третий раз подряд стали чемпионами Европы в командном турнире шпажистов, одержав победу в самом невероятном матче турнира.

Рапиристкам во главе с Дериглазовой так часто трепать нервы болельщиков не пришлось. Они начали турнирный путь сразу с четвертьфинала, в котором со счётом 45:24 разгромили команду Польши. Вице-чемпионка личных соревнований мигом доказала, что забыла недавнее поражение, и нанесла соперницам 18 уколов.

В полуфинале россиянкам противостояли главные фаворитки из Италии. Однако ни чемпионка мира Аличе Вольпи, ни чемпионка Европы Элиза Ди Франческа не оказали должного сопротивления. Уже после первой сессии дуэлей их отставание составило 11 уколов, и оно только продолжало расти. Важным итогом этого матча было то, что не только одна Дериглазова работала на командный успех. Во время своих последних выходов на дорожку Анастасия Иванова добавила в копилку семь очков, а Лариса Коробейникова, проводящая первый сезон после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, — все девять.

Встречу с итальянками можно было назвать скрытым финалом. Хотя француженки, с которыми на самом деле надо было оспаривать золото, тоже являлись опасными соперницами, им российские фехтовальщицы уже никак не могли уступить. Из каждой схватки они выходили победительницами, даже когда на замену Коробейниковой вышла Аделина Загидуллина. В финальной схватке сошлись Дериглазова и лидер француженок Исаора Тибю, когда у россиянок имелся перевес в целых девять очков. Олимпийская чемпионка увеличила отрыв ещё на три укола.

Всего российские спортсмены одержали четыре победы на чемпионате Европы в Дюссельдорфе, что на две больше, чем итальянцы и французы, лидировавшие в медальной таблице перед пятым днём. В субботу состоятся розыгрыши последних наград в командных турнирах по мужской сабле и женской шпаге, в которых россияне снова будут иметь высокие шансы на успех.