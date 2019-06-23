Сборная России стала лучшей на ЧЕ по фехтованию 

Российская сборная по фехтованию снова стала сильнейшей по итогам чемпионата Европы, проходившего в Дюссельдорфе. У россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. В 2018 году сборная завоевала 11 медалей, 6 из них были золотыми, сообщает Федерация фехтования России.
Золотые медали в Дюссельдорфе достались саблисту Вениамину Решетникову, командам шпажистов (Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов), рапиристок (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина), саблисток (Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая).
Серебряные награды получили саблист Камиль Ибрагимов и рапиристка Инна Дериглазова, а также команда шпажисток (Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина, Любовь Шутова). Бронзовые —рапирист Алексей Черемисинова и Софья Великая.
На втором месте сборная Франции (2-3-3), на третьем — сборная Италии (2-2-6).
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов заявил, что считает результат российской сборной достойным, но ждет большего от мужских команд саблистов и рапиристов на чемпионате мира в Будапеште, который пройдет с 15 по 24 июля.
Готовиться к нему спорстмены начнут с 1 июля. В следующем году на Олимпийских играх в Токио фехтование будет представлено в полном объеме.
Согласно решению МОК, принятому в 2017 году фехтовальщики разыграют 12 комплектов наград — 6 в личных и 6 в командных турнирах.