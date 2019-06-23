Сборная России стала лучшей на ЧЕ по фехтованию

Российская сборная по фехтованию снова стала сильнейшей по итогам чемпионата Европы, проходившего в Дюссельдорфе. У россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. В 2018 году сборная завоевала 11 медалей, 6 из них были золотыми, сообщает Федерация фехтования России

На втором месте сборная Франции (2-3-3), на третьем — сборная Италии (2-2-6).

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов заявил, что считает результат российской сборной достойным, но ждет большего от мужских команд саблистов и рапиристов на чемпионате мира в Будапеште, который пройдет с 15 по 24 июля.

Готовиться к нему спорстмены начнут с 1 июля. В следующем году на Олимпийских играх в Токио фехтование будет представлено в полном объеме.

Согласно решению МОК, принятому в 2017 году фехтовальщики разыграют 12 комплектов наград — 6 в личных и 6 в командных турнирах.