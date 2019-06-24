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Сборная России завоевала 48 медалей за три дня Европейских игр в Минске 

Спорт-Экспресс + ещё 18 1 час назад
Фото: @Minsk2019BY
Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете Европейских игр в Минске после третьего медального дня. В понедельник россияне завоевали 9 (3-2-4) медалей и довели общее количество наград до 48 (22-12-14).
Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии — 38 (11-9-18) медали, на третьем — Грузия (20, 6-5-9), на четвертом — Украина (18, 5-7-6).
Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес — улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей. ​
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