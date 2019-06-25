Задержан подозреваемый в убийстве мастера спорта по дзюдо 

Следствие смогло установить одного из участников потасовки в Тольятти, в результате которой погиб мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир. Об этом сообщает Управление следственного комитета Самарской области.
Инцидент произошел сегодня, 24 июня. Спортсмен был убит выстрелом в голову травматическим пистолетом.
Один из подозреваемых в данный момент находится в бегах. Еще один задержан.
Помимо борца, в результате уличной драки пострадал его друг. Он получил несколько тяжелых травм и ножевых ранений. Врачи борются за его жизнь.
Предположительно, Кушнир погиб, защищая своего товарища.
Ранее инцидент прокомментировал тренер дзюдоиста.