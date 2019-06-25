Нашли в луже крови: Дзюдоиста убили на «стрелке» в Тольятти

Дзюдоист Евгений Кушнир был то ли застрелен, то ли зарезан в ходе «стрелки» в Тольятти, сообщает TLTgorod со ссылкой на собственные источники.

Первой о смерти 27-летнего мастера спорта по дзюдо Евгения Кушнира вчера в соцсети «ВКонтакте» сообщила Федерация дзюдо Тольятти. ЕЕ причина не уточнялась.

По словам собеседников TLTgorod, вчера Кушнир и по меньшей мере один его друг участвовали в уличной разборке на улице Ларина. В ходе нее дзюдоист и погиб. Один из источников издания утверждает, что смерть наступила в результате выстрела в голову из травматического пистолета, другой — что от ножевого ранения.

«Мы были на месте и видели его издалека. По внешним признакам могу сказать, что слухи о том, что его застрелили на "стрелке", неправда», — рассказал 63.ru вице-президент Федерации дзюдо Самарской области Павел Завьялов.

Он добавил, что Кушнир был «рубахой-парнем», ездил на стареньких «Жигулях», никогда не был замечен в «некрасивых» историях, хотел стать чемпионом России и поэтому много тренировался.