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Брейк-данс включили в программу Олимпиады-2024 

Говорит Москва + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Такое решение было принято на сессии МОК в Лозанне.
Кроме того, комитет сохранил в программе Игр сёрфинг, скалолазание и скейтбординг.
«Все четыре вида спорта, предложенные оргкомитетом, полностью соответствуют олимпийской повестке. Они способствуют тому, чтобы программа стала сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, и дают возможность наладить связь с молодым поколением», — заявил глава МОК Томас Бах.
Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх в 2018 году. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал российский атлет Сергей Чернышёв.
Олимпиада в 2024 году пройдёт в Париже. На соревнованиях по брейк-дансу два комплекта наград разыграют 16 мужчин и 16 женщин.
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Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Томас Бах , Сергей Чернышев
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