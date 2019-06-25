Брейк-данс включили в программу Олимпиады-2024

Такое решение было принято на сессии МОК в Лозанне.

Кроме того, комитет сохранил в программе Игр сёрфинг, скалолазание и скейтбординг.

«Все четыре вида спорта, предложенные оргкомитетом, полностью соответствуют олимпийской повестке. Они способствуют тому, чтобы программа стала сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, и дают возможность наладить связь с молодым поколением», — заявил глава МОК Томас Бах.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх в 2018 году. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал российский атлет Сергей Чернышёв

Олимпиада в 2024 году пройдёт в Париже. На соревнованиях по брейк-дансу два комплекта наград разыграют 16 мужчин и 16 женщин.