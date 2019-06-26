Россия лидирует на Европейских играх в общекомандном зачете

Сборная России лидирует на Европейских играх в общекомандном зачете после пятого дня соревнований, передает Sport24.

В пятый соревновательный день атлеты российской команды завоевали десять наград — четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

В копилке сборной России 63 медали (28-15-20). Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии — 45 медалей (15-11-19), первую тройку замыкает Грузия — 22 медали (6-6-10).

Европиада продлится до 30 июня.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила лидерство в медальном зачете Европейских игр в Минске.