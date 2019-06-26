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Россия лидирует на Европейских играх в общекомандном зачете 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Сборная России лидирует на Европейских играх в общекомандном зачете после пятого дня соревнований, передает Sport24.
В пятый соревновательный день атлеты российской команды завоевали десять наград — четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
В копилке сборной России 63 медали (28-15-20). Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии — 45 медалей (15-11-19), первую тройку замыкает Грузия — 22 медали (6-6-10).
Европиада продлится до 30 июня.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила лидерство в медальном зачете Европейских игр в Минске.
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