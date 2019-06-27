Отстранят от Игр? Новые проблемы с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки данных московской антидопинговой лаборатории может открыть более ста дел против российских атлетов. Как это повлияет на шансы России принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио — в материале «Газеты.Ru».

26 июня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует открыть более стал дел против спортсменов из России после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, как только работа по проверке полученных данных будет завершена.

Напомним, что в начале 2019 года Всемирное антидопинговое агентство получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов на допинг с 2012 по 2015 годы, что являлось одним из условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также Олимпийского комитета России (ОКР) в правах в международном спортивном сообществе.

Инспектора агентства вывезли 24 терабайта информации, а в апреле организация забрала еще 2 200 проб, взятых у российских атлетов за тот же период времени.

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки, — цитирует ТАСС главу WADA Крэйга Риди. — Все дела будут обработаны и переданы в антидопинговые организации к концу 2019 года».

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, 45 дел в отношении российских спортсменов уже открыты.

«Более ста дел будет передано в международные федерации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс легкоатлетическая Athletics Integrity Unit получила необходимые данные. Наша работа несколько отличается, поэтому не знаю, сколько дел они откроют», — приводит слова Ниггли ТАСС.

18 июня WADA оформило передачу большей части данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории Athletics Integrity Unit, независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил, который был создан Международной организацией легкоатлетических федераций (IAAF).

В переданном пакете находятся 110 тысяч файлов, а также все необработанные данные, которые были получены в результате анализа проб. От проверки этих данных зависит в том числе восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

При этом Ниггли подчеркнул, что новые дела против российских атлетов никак не скажутся на возможном участии сборной России в Олимпиаде в Токио в 2020 году, хотя некоторые иностранные СМИ уже успели заявить, что из-за надвигающегося нового вала допинговых дел с российскими спортсменами, вся страна будет отстранена от ближайших Олимпийских Игр.

«Теперь речь идет об индивидуальных делах, поэтому они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются. Речи о соответствии антидопинговому кодексу Российского антидопингового агентства уже не идет, сейчас мы говорим об индивидуальных делах, — рассказал Ниггли.

— Так что вопрос участия сборной России в Олимпиаде не является предметом обсуждения. Как я уже сказал, речь идет о конкретных спортсменах».

Напомним, что после лишения статуса соответствия ВФЛА и РУСАДА российские легкоатлеты в практически полном составе пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где в нейтральном статусе выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина

К зимним Играм в Пхенчхане в 2018 году нелегитимным был уже и ОКР, а потому российские спортсмены выступали в Южной Корее под олимпийским флагом и без национального гимна, причем приглашения от Международного олимпийского комитета получили лишь несколько десятков атлетов.