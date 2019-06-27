«Я был очень зол». Почему российский борец снял с себя золотую медаль

У российских борцов — невероятный хет-трик в первый медальный день Европейских игр! Отличились три богатыря: Сидаков , Куруглиев и Хизриев.

Единоборства — это, конечно, сильная сторона сборной России на любых мультиспортивных соревнованиях. Особенно, если речь идёт о борьбе. Европейские игры в Минске дали этому очередное подтверждение: в первый день розыгрыша медалей в этом виде спорта принесли в копилку сборной три золота. Отличились три богатыря: Заурбек, Даурен и Анзор.

«Я был готов зубами его держать»

Финальная схватка в весовой категории до 74 кг завершилась даже слишком быстро. Чемпион мира Заурбек Сидаков сумел поймать на удержание своего соперника — турка Зонера Демирташа.

«Я был готов зубами держать, только не отпустить. Судьи почему-то долго давали туше, и был очень зол в те мгновения, — улыбаясь, рассказывал чемпион сразу после решающей схватки. — Честно говоря, даже силы ещё остались — так всё быстро для меня сложилось в финале. Но я уверен, что это не случайность. В спорте случайностей не бывает. Я долго шёл к этому».

Медаль Европейских игр для меня на третьем место. Второе — это чемпионат мира, а первое — Олимпийские игры. Второе и третье есть, осталось только первое добрать (улыбается).

Получив золотую медаль, Сидаков почти сразу же её снял. А через несколько минут объяснил, почему сделал это: «Я так с детства делаю. Как сказал один великий тренер, когда ты спускаешься с пьедестала, то звать тебя никак. Надо всё начинать заново. Так оно и есть. Сейчас приду домой, чуть отдохну и начну готовиться к новым стартам», — рассказал Заурбек. Однако тут же добавил, что он в детстве всегда мечтал поднимать флаг России после побед: «Это очень кайфово! Ради этого мы и тренируемся, готовимся, отдаём себя, ради этих победных мгновений».

«Так сильно хотел выиграть, что проиграл»

Даурену Куруглиеву в каком-то смысле не повезла. Турнирная сетка в финале свела его с хозяином ковра — Али Шабановым из Беларуси. Если в первом и третьем финалах зал охотно поддерживал россиян, то в весе до 86 кг симпатии зала были, конечно, на стороне соперника.

Второй финал получился куда более напряжённым, чем первый. Счёт в схватке открыл Али, Даурен после перерыва сравнял, и на табло долгое время держалось равенство — 1:1. И лишь в концовке российский борец провёл приём, позволивший ему выйти вперёд — 3:1. Шабанов отчаянно бросился отыгрываться, но заработал один балл лишь на предпоследней секунде поединка. И когда арбитры дали сигнал к возобновлению схватки, борцы просто обнялись. Возможности заработать один решающий балл у Шабанова уже не было.

Куруглиев рассказывать о схватке наотрез отказался. Зато Шабанов, несмотря на поражение, вышел к журналистам. «Обидно, что взял только серебряную медаль при такой поддержке. Столько людей переживало за меня на трибунах. Жалко, что не оправдал надежд, допустил тактическую ошибку и проиграл. Можно сказать, так сильно хотел выиграть, что проиграл».

«Я просто привстал и завалился назад»

В самой тяжёлой весовой категории за золото сражались Анзор Хизриев из России и Гиви Матчарашвили из Грузии. Схватка была равной, но в концовке Анзор сумел добыть минимальное преимущество. На последней минуте Гиви пошёл в отчаянную атаку и допустил ошибку, которой и воспользовался борец из России. Что случилось, по горячим следам рассказал сам Хизриев.

«Ни у кого, включая меня, даже мысли не было, что можно совершить такой победный бросок. Я думал, что соперник будет пытаться проходить в ноги, что он делает очень хорошо. Несколько раз я его проходы пропустил, но всегда кроме одного раза удачно выворачивался. А в итоге вышло так, что он на меня напрыгнул, и я просто привстал и завалился назад — вот и весь бросок».

Для Анзора эта победа стала первой на международных соревнованиях столь высокого уровня, однако радоваться он не торопился: «Честно говоря, пока я не понял, что произошло, не осознал. Понятно, что это значимая, большая победа. Пока кажется, что ничего особенного не произошло.

Кому посвящаю золото? В первую очередь родителям — это базовая, начальная поддержка. Без них ничего бы не было. Так что сначала родителям, а уже потом — тренерам и родственникам».