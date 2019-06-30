Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх 

Вести.Ru + ещё 110 2 часа назад
Фото: vk.com/olympic_russi
Сборная России стала главным триумфатором вторых Европейских игр, которые проходили в столице Белоруссии — Минске. Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета. В активе россиян 109 медалей.
В заключительный, девятый день на соревнованиях было разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из России выиграли 15 из них, среди которых пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Награды высшего достоинства достались гимнастам Давиду Белявскому и Ангелине Мельниковой, боксеру Муслиму Гаджимагомедову, велосипедисткам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой.
Второе место в общекомандном зачете у хозяев — команды Белоруссии. В их активе 69 медалей (24,16-29). Тройку сильнейших сборных замкнула Украина, у которой более чем в два раза меньше медалей нежели у России — 51 награда (16-17-18).
Завершатся Европейские игры церемонией закрытия, знаменосцем на которой в составе сборной России станет стрелок Сергей Каменский.
Вести.Ru: последние новости
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти Россияне ограничились пятью медалями в четвертый день Европейских игр Каноистки Ромасенко и Курач завоевали бронзу Европейских игр
Комментарии
Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Давид Белявский , Сергей Каменский , Муслим Гаджимагомедов , Дарья Шмелева , Анастасия Войнова , Ангелина Мельникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В дырочку.будет справлять нужду»15
Путин получил подарок от спортсменок5
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Чем будет интересен женский турнир Уимблдона
Видео
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение