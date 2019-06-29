Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей

Австралийская прыгунья в воду Шантель Ньюбери в 2004 году сотворила сенсацию — выиграла первое в истории страны золото Олимпийских игр на 10-метровой вышке. В Австралии водные виды спорта особенно популярны, так что этот успех моментально сделал из спортсменки звезду. Лицо Шантель стали печатать на марках, у нее появилась армия фанатов. Так что не меньше, чем триумф на Играх, потрясла общественность новость об арестах чемпионки в 2016 и 2018 годах. Оказалось, что ее уже не раз ловили на краже и отправляли на принудительное лечение от наркозависимости. А еще она дважды пыталась совершить самоубийство. Почему жизнь успешной спортсменки пошла под откос — рассказывает «Лента.ру».

Допрыгалась

В центре спортивной карьеры Шантель Ньюбери — Олимпиада-2004 в Афинах. Там спортсменка выиграла две медали: бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина (в дуэте с Ириной Лашко, австралийской и российской спортсменкой, — прим. «Ленты.ру») и золото на 10-метровой вышке.

Творилась история. Никогда раньше представители Австралии не побеждали на Играх в этом виде программы, а последняя их золотая медаль в прыжках в воду и вовсе была завоевана 80 лет назад (ее обладатель — Ричмонд Ив , — прим. «Ленты.ру»). К тому же, победа в Афинах стала большой неожиданностью: в послужном списке австралийки до Олимпиады была только одна серьезная награда — бронза чемпионата мира шестилетней давности.

Достижение Ньюбери произвело в Австралии настоящий фурор. У чемпионки появилось множество поклонников, а в честь победы даже выпустили почтовую марку с ее изображением. Она была для соотечественников если не героиней, то человеком, которого ставили в пример и просто обожали.

Однако совсем скоро стало ясно, что успех Шантель имел разовый, а то и вовсе случайный характер. Несмотря на то что ей прочили долгие годы доминирования на вышке, ничего кроме серебра мирового первенства в 2005 году она выиграть больше не смогла. Годом позднее была еще победа на Играх Содружества, но в один ряд с главными мировыми соревнованиями этот турнир поставить нельзя. Спустя четыре года австралийка вновь стала участницей Игр, но в этот раз не смогла даже преодолеть квалификацию и осталась на 14-м месте.

Больше зрители в бассейне ее не видели. Зато фамилия спортсменки регулярно стала мелькать в криминальных хрониках и сводках о происшествиях.

«Все это кажется глупым»

Впервые это произошло уже через полгода после Олимпиады в Пекине: Шантель попыталась свести счеты с жизнью. В то время она переживала разрыв с мужем (ее супруг — Роберт, австралийский прыгун в воду; они поженились в 2004 году, — прим. «Ленты.ру»), и дался он ей очень тяжело. Ударило по ней и то, что сыновья, шестилетний Джет и четырехлетний Райдер, все больше тянулись к отцу. Хотя Роберт общаться с детьми женщине не запрещал, она продолжала скандалить, вынося на публику семейные разборки. А потом нашла, как ей тогда казалось, выход из положения.

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Когда осуществить задуманное в первый раз помешали, Ньюбери попыталась вновь. После второго случая Шантель с диагнозом «хроническая депрессия» направили на месячное лечение в психиатрическую клинику. Спортсменка не сопротивлялась: в минуты просветления она постоянно говорила о детях и надеялась на воссоединение с ними.

«Я очень стыжусь того, что хотела совершить. Сейчас мне все это кажется глупым, и я отчаянно хочу прожить еще как минимум 20 лет. Я хочу, чтобы у моих детей остались счастливые воспоминания о детстве. Я не хочу, чтобы они запомнили меня как вечно грустную и подавленную мать», — признавалась она.

Кризис ей действительно удалось преодолеть, и Ньюбери вернулась к полноценной жизни. Правда, ненадолго. В 2012-м, спустя два года после лечения, появились новые проблемы, еще более серьезные.

«Она была на крючке»

В жизнь теперь уже бывшей спортсменки пришли наркотики. Тогда тяжело болела ее мать — боролась с раком. Для снятия болей женщине назначали морфин. Его-то Шантель, которая ухаживала за больной, и попробовала. Ей казалось, что наркотик только поможет справиться с депрессией, облегчит страдания после ухода матери, которой не стало через месяц. Но все это ожидаемо превратилось в тяжелую зависимость.

«Когда Шантель принимала, она говорила, что перестала плакать и больше не грустит. Но она была на крючке», — вспоминал продюсер Шон Девитт.

Так продолжалось до 2014 года, когда в квартиру австралийки нагрянула полиция и обнаружила шприцы и запрещенные вещества. После этого Ньюбери пришлось лечь в клинику.

Понятно, что за время, пока Шантель была зависима, она лишилась всего. Кончились деньги, а новой работы не было. Дети все время проводили с отцом. Отвернулись друзья. Женщина начала бродяжничать и воровать. Совсем недавно всеобщая любимица стала изгоем.

«Она достигла дна», — резюмировал юрист Роберт Бернс.

В то же время бывшая спортсменка стала встречаться с мужчиной, имя которого не называет, а тот, пишет The Daily Mail, применял к ней насилие. Однажды Ньюбери даже не пришла на суд, потому что якобы боялась встретить там этого человека. За неявку на заседание ей дали 13 суток. Правда, кроме самой Шантель подтвердить случай домогательств не может никто: с осторожностью об этом говорит даже ее адвокат.

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Тяжелый случай

Лечение не избавило женщину от наркозависимости. Принимать она стала реже, но разве это имеет значение? Бывший супруг порвал с ней последние связи и насовсем забрал детей. Проблемы с психикой продолжили усугубляться: Шантель стала настоящей клептоманкой.

Хотя женщина оправдывается, что кражи были вынужденными, так как ей нечего было есть, это вряд ли было правдой. Да, по большей части она действительно грабила продуктовые магазины, причем каждый раз не более чем на триста долларов. Только вот среди ворованного также нередко оказывались вещи далеко не первой необходимости.

Так, в мае 2016 года Ньюбери поймали за кражей номерных знаков автомобилей. И если раньше полиция ограничивалась предупреждениями, то теперь Шантель все же попала за решетку. Ее арестовали на три недели. Объяснить поступок женщина не смогла: никакой выгоды ей это не приносило. А в сентябре 2018-го австралийка превзошла саму себя: она вынесла из магазина товаров почти на тысячу долларов, и это снова была не еда. Одежда, игрушки, новогодние украшения, косметика и лекарства — именно за это ее вновь задержали. Ей грозило до трех месяцев заключения, но наказания удалось избежать.

Тогда адвокат бывшей спортсменки признался, что этот случай — один из самых сложных в его практике. Ведь наладить контакт с клиенткой получается не всегда, а поведение ее слишком непредсказуемо. Однако он добавил, что надеется на лучший исход.

И хотя любому, кто знаком с этой историей, казалось, что шансов на нормальную жизнь у Шантель нет, юрист не ошибся. В ноябре 2018 года он выступил с новым заявлением: Ньюбери больше не притрагивается к наркотикам, принимает лекарства и даже переехала в Тувумбу (штат Квинсленд), где живут ее дети. Ей разрешают с ними видеться. Правда, женщине регулярно приходится отмечаться в местном полицейском участке.

Сейчас австралийка пытается построить жизнь заново. На личной странице в Facebook олимпийская чемпионка регулярно публикует фото — счастливая Шантель вместе с сыновьями. Кажется, все ужасы позади — и Ньюбери больше никогда не «достигнет дна».