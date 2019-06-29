Путина пригласили на игру по регби между сборными России и Японии

Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори в ходе пресс-конференции на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке заявил, что он смог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и передать ему приглашение посетить игру по регби между командами двух стран. "У меня была возможность встретиться с моим давним другом, президентом России Владимиром Путиным. 20 сентября в Японии стартует Чемпионат мира по регби. Открывающая игра будет между командами РФ и Японии. Я передал ему приглашение на эту игру", — заявил Мори. По словам главы японского олимпийского оргкомитета, Путин "заявил, что серьезно обдумает эту возможность". Чемпионат мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.