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Путина пригласили на игру по регби между сборными России и Японии 

Спорт РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Спорт РИА Новости
Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори в ходе пресс-конференции на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке заявил, что он смог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и передать ему приглашение посетить игру по регби между командами двух стран.
"У меня была возможность встретиться с моим давним другом, президентом России Владимиром Путиным. 20 сентября в Японии стартует Чемпионат мира по регби. Открывающая игра будет между командами РФ и Японии. Я передал ему приглашение на эту игру", — заявил Мори.
По словам главы японского олимпийского оргкомитета, Путин "заявил, что серьезно обдумает эту возможность".
Чемпионат мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.
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