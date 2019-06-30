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Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: amic.ru
Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
По словам экс-жены хоккеиста, она выступала с мастер-классом в Турции, однако компания-организатор отказалась расплачиваться с чемпионкой и отелем, где проходили спортивные мероприятия.
В результате, спортсменку вместе с учениками выселили из номеров.
"Мне до сих пор сложно принять и поверить, что можно вот так обмануть детей. Еще не закончив вторую смену, всех гимнасток и тренерский состав в Турции выселили из номеров за неуплату! В том числе, на улице оказалась и я с двумя детьми, один из них грудной! Нам обещали разобраться и урегулировать эту проблему! Однако организатор сборов сообщил, ему нечем выплатить за отель и пропал", — пожаловалась Дмитриева.
Гимнастика отметила, что родителям пришлось самим собирать деньги для оплаты жилья. Она также добавила, что собирается подать в суд на компанию, которая организовывала сборы.
Радулов и Дмитриева поженились в 2015 году. Спустя три месяца у пары родился сын, однако в 2017 году спортсмены развелись.
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Комментарии4
Летние виды спорта , Дарья Дмитриева , Александр Радулов , StarHit
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