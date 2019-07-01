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Олимпийская чемпионка с повышенным уровнем тестостерона выдвинула ультиматум 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выдвинула ультиматум Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает Reuters.
Семеня заявила, что если ее не допустят к забегу на дистанции 800 метров, то она откажется ото всех выступлений на грядущем чемпионате мира.
«Я просто возьму отпуск, а потом вернусь к соревнованиям в следующем году. Я готовлюсь к Олимпиадам в Токио, Париже и Лос-Анджелесе», — отметила она.
Бегунья добавила, что не собирается принимать препараты, снижающие уровень тестостерона. «Я талантливая спортсменка. Могу делать все, что захочу. Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я обыграю вас завтра», — подытожила она.
В этом году IAAF ввел новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме, однако затем добилась приостановки действия этого правила. В ответ IAAF направила запрос об отмене данного решения.
Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.
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Летние виды спорта , Кастер Семеня
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