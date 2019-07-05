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МОК открыл расследование по обвинению в коррупции Попова и Бубки 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) открыл расследование в отношении Александра Попова, Сергея Бубки и других членов комитета, которых заподозрили в получении взятки при определении столицы Олимпиады-2016, сообщили в организации.
«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях», — передает ТАСС сообщение МОК.
Тем временем Сергей Бубка отверг все обвинения в подкупе.
«Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию», — передает РИА «Новости» пост Бубки в Twitter.
Почетный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о том, что Попов получил деньги за голос при выборе бразильского города столицей Олимпиады 2016 года являются недоразумением.
«Речь идет о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен», — сказал Смирнов.
По его словам, такие обвинения возникали на протяжении всей истории олимпийского движения, так как выбор города проведения Олимпиады всегда связан с деньгами.
«Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить», — сказал Смирнов.
В четверг бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания признался, что в 2009 году заплатил главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал утверждает, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых, по его словам, якобы были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.
Напомним, ранее в пятницу Попов отверг все обвинения, заявив, что вообще не голосовал за Рио.
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Летние виды спорта , Сергей Бубка , Виталий Смирнов , Александр Попов , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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