Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК

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Кремль призвал представить доказательства коррупции в МОК 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Москва обратила внимание на сообщения о том, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года якобы имел место подкуп членов Международного олимпийского комитета, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что подобные обвинения требуют доказательств.
«Безусловно, мы обратили внимание [на эту информацию], это достаточно серьезное обвинение», — приводит его слова РИА «Новости».
Песков сказал, что в администрации главы государства «также отфиксировали, что сейчас уже есть сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование».
Представитель Кремля добавил, что пока говорить на эту тему преждевременно, так как подобные утверждения должны на чем-то основываться.
«Они (такие обвинения — прим. ВЗГЛЯД) не могут быть голословными и бездоказательными», — подчеркнул он.
Напомним, ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что заплатил в 2009 году на тогдашнему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Его слова приводила газета O Globo.
Кабрал заявлял, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых якобы были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Попов отверг все обвинения, заявив, что вообще не голосовал за Рио.
После заявления экс-губернатора Рио в МОК началось расследование.
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Комментарии13
Летние виды спорта , Видео , Сергей Бубка , Дмитрий Песков , Александр Попов , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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