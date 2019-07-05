Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК

Кремль призвал представить доказательства коррупции в МОК

Москва обратила внимание на сообщения о том, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года якобы имел место подкуп членов Международного олимпийского комитета, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков . Представитель Кремля отметил, что подобные обвинения требуют доказательств.

«Безусловно, мы обратили внимание [на эту информацию], это достаточно серьезное обвинение», — приводит его слова РИА «Новости».

Песков сказал, что в администрации главы государства «также отфиксировали, что сейчас уже есть сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование».

Представитель Кремля добавил, что пока говорить на эту тему преждевременно, так как подобные утверждения должны на чем-то основываться.

«Они (такие обвинения — прим. ВЗГЛЯД) не могут быть голословными и бездоказательными», — подчеркнул он.

Напомним, ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что заплатил в 2009 году на тогдашнему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Его слова приводила газета O Globo.

Кабрал заявлял, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых якобы были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка . Попов отверг все обвинения, заявив, что вообще не голосовал за Рио.

После заявления экс-губернатора Рио в МОК началось расследование.