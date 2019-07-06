Россияне вышли в финал ЧМ по пляжному волейболу 

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.
Благодаря этому российские волейболисты вышли в финал турнира, который проходит в немецком Гамбурге.
Россияне победили представителей американцев Три Борна и Трэвора Крэбба — 2-1 (21:13, 19:21, 15:11).
В главном матче турнира россияне сразятся с победителями встречи Андерс Мол/Кристиан Серум (Норвегия) — Юлиус Толе/Клеменс Виклер (Германия).
Чемпионат мира завершится 7 июля.
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