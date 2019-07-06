Россияне вышли в финал ЧМ по пляжному волейболу

Благодаря этому российские волейболисты вышли в финал турнира, который проходит в немецком Гамбурге.

Россияне победили представителей американцев Три Борна и Трэвора Крэбба — 2-1 (21:13, 19:21, 15:11).

В главном матче турнира россияне сразятся с победителями встречи Андерс Мол/ Кристиан Серум (Норвегия) — Юлиус Толе/Клеменс Виклер (Германия).

Чемпионат мира завершится 7 июля.

Ранее News.ru писал, что скончалась четырёхкратная чемпионка Европы по баскетболу Равиля Прокопенко (Салимова).