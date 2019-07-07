70-летнего марафонца после дисквалификации за мошенничество нашли мертвым

Марафонец Фрэнк Меза после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе был найден мертвым.

В том забеге он установил рекорд (2:53.10), информирует Herald Sun.

Тело 70-летнего мужчины нашли в реке после появления в Интернете доказательств того, что он срезал маршрут во время того самого марафона.

Причины летального исхода выясняются полицией. Как рассказала супруга спортсмена, утром атлет ушел на традиционную пробежку и не вернулся.