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70-летнего марафонца после дисквалификации за мошенничество нашли мертвым 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Марафонец Фрэнк Меза после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе был найден мертвым.
В том забеге он установил рекорд (2:53.10), информирует Herald Sun.
Тело 70-летнего мужчины нашли в реке после появления в Интернете доказательств того, что он срезал маршрут во время того самого марафона.
Причины летального исхода выясняются полицией. Как рассказала супруга спортсмена, утром атлет ушел на традиционную пробежку и не вернулся.
Ранее фигуристка Алина Загитова чуть не ушла из спорта.
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