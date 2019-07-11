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Дисквалифицированный пловец спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя 

Вести.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: anews.com
На Сардинии 37-летний итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего мужчину. Ранее Маньини был дисквалифицирован из-за допинга.
Инцидент случился на пляже Кала Синциас. Пострадавшего зовут Андреа Бенедетто. На Сардинии он праздновал свадьбу. Два дня назад мужчина вышел замуж.
Молодожены плавали на надувном лебеде, но Андреа упал в воду и не смог выбраться из-за больных ног.
По словам спасенного, спустя несколько часов после произошедшего он оказался в больнице, где он узнал, что его спас Филиппо Маньини.
"Я надеюсь, что смогу поблагодарить его лично", — сказал Бенедетто.
Как пишет New York Times, когда спасатели увидели тонущего человека, они спустились со своей вышки и бросились в шлюпку, однако Маньини их опередил. Добравшись до Бенедетто, спортсмен удерживал его голову наплаву до прибытия спасателей, после чего помог транспортировать пострадавшего на берег.
"Ему было плохо, он захлебнулся, и когда я к нему подплыл, он даже не мог говорить", — рассказал Маньини.
В 2018 году за нарушение антидопинговых правил Филиппо Маньини дисквалифицировали на четыре года.
Пловец — двукратный чемпион мира на дистанции в 100 метров вольным стилем, девятикратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах.
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Комментарии22
Летние виды спорта , New York Times
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