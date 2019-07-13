Итальянский велогонщик получил травму легкого

Молодой итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо получил серьезную травму легкого на проходящем в бельгийском Генте чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров. Кусок покрытия трека пробил спортсмену легкое.

Во время соревнований по скрэтчу произошел завал. Сразу несколько гонщиков упали на трек, от которого откололся кусок древесины длиной более полуметра. Этот кусок воткнулся в грудь итальянскому спортсмену.

Лоренцо был госпитализирован. В одной из клиник Гента ему была сделана операция по извлечению. В настоящее время угрозы жизни спортсмена нет, однако Гоббо остается в отделении интенсивной терапии во избежание инфекции. Организаторы соревнований ведут расследование инцидента.