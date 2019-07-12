Время русской мести. Как Ефимова ответит болтливой американке?

В Корее стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Сможет ли Россия побороться с командами США и Китая в преддверии Олимпиады-2020?

Пора возвращаться в лидеры Олимпиады!

Сборная России уже давно не зажигала на летних Олимпиадах как следует. После неплохого, но далеко не идеального выступления на Играх в Лондоне-2012 была история с недопуском большого количества наших спортсменов к Играм в Рио в 2016 году. С учётом всего этого четвёртое место в общем зачёте в Бразилии выглядело настоящим триумфом. Но, пожалуй, России пора возвращаться в тройку лучших стран мира! Для этого необходимо отлично выступить на чемпионате мира по водным мира спорта, который стартует 12 июля в Южной Корее. Водные виды на Олимпиаде — это почти полсотни комплектов наград. А конкретный турнир в Кванджу — ещё и олимпийская квалификация. И пока с лёгкой атлетикой у России сохраняется неопределённость, на воде уступать соперникам точно нельзя.

Отомстит ли Ефимова американке?

Пловчиха Юлия Ефимова уже давно является одной из главных спортсменок страны. Она по-прежнему очень сильна, однако её форма вызывает некоторые опасения перед стартом мирового первенства. Всего лишь месяц назад Юля в Америке везде проиграла своей главной сопернице — Лилли Кинг. А ещё Ефимова умудрилась проиграть национальный отбор на своей коронной дистанции 200 м, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой

Главный тренер сборной России Сергей Чепик, тем не менее, решил, что пятикратная чемпионка мира всё же достойна попробовать свои силы в Южной Корее, ведь Чикуновой всего 14 лет, и опыта молодой девушке пока не хватает. Будем надеяться, что Ефимова знает, что делает и просто аккуратно подводит себя к главному старту сезона, где сможет отомстить американке Кинг не только за поражения в бассейне, но и за все едкие высказывания в адрес России.

Интересно, что на чемпионате мира не будет ещё одной «поклонницы» Ефимовой — Руты Мейлутите. Литовская пловчиха пропустила три допинг-теста и, не дожидаясь положенной дисквалификации, просто завершила профессиональную карьеру.

Мужская сила

Огромная потеря

Важный турнир предстоит и женской сборной России по водному поло. На прошлом ЧМ наши девчонки были третьими, на недавнем Суперфинале Мировой серии также завоевали бронзу. Будет непросто, однако шансы ватерполисток на медали выглядят вполне реальными.

«Вечный» рекорд Фелпса пошатнётся?

Майкл Фелпс — 26-кратнй чемпион мира. Этот рекорд, установленный в бассейне, кажется вечным, но только не для российской синхронистки Светланы Ромашиной , которая вернулась в спорт после рождения дочери. Сейчас в активе именитой россиянки 18 золотых медалей, и она рассчитывает пополнить свою коллекцию. В Кванджу она выступит в трёх дисциплинах, в каждой из которых, конечно, будет претендовать на верхнюю ступень пьедестала. Кстати, медальную программу в синхронном плавании увеличили до 10 комплектов. Так что подопечные Татьяны Покровской вполне способны претендовать сразу на 10 золотых наград. За золото поборется в том числе и наш смешанный дуэт Александр Мальцев — Майя Гурбанбердиева, выигравший обе программы в Суперфинале Мировой серии.

Побьём Китай?

В Будапеште-2017 сборная России стала третьей в общем зачёте, совсем немного уступив Китаю (Америка была довольно далеко впереди). Тогда мы выиграли 11 золотых медалей, из которых 7 — в синхронном плавании. С учётом того, что программу в этом виде расширили до 10 комплектов наград, российская команда должна превосходить результат двухлетней давности. С американцами, к сожалению, пока бороться очень сложно и на первое место болельщикам сборной России вряд ли стоит рассчитывать. В любом случае этот чемпионат мира — самая главная проверка готовности перед Олимпиадой. И уже через две недели может быть понятно, готова ли будет большая команда России претендовать на высокие места в Токио в 2020 году.