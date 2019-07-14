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Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира 

Lenta.ru + ещё 25 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Отечественные синхронистки набрали 95,9010 балла. На втором месте расположился китайский дуэт Вэньянь Сунь и Сюэчэнь Хуан. Третье место заняли украинские спортсменки: Анастасия Савчук и Марта Федина.
12 июля Колесниченко набрала 95,0023 балла и завоевала золото в технической программе. Для сборной России эта золотая медаль стала первой на чемпионате мира.
Ромашина пять раз становилась чемпионкой Олимпийских игр. В активе Колесниченко золото на Играх в 2016-м.
ЧМ проходит с 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея).
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Летние виды спорта , Хуан Сюэчэнь , Светлана Колесниченко , Светлана Ромашина
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