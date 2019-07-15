Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву

Сборная Украины по пляжному футболу решила не принимать участие в квалификации к чемпионату мира — 2019 в Москве, передает ТАСС.

Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. "Это решение федерации футбола Украины", — рассказали в ассоциации.

Напомним, что на Украине действует указ, согласно которому министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать учебно-тренировочные сборы и участие спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории России.

Ранее сообщалось, что игрок женской сборной России по пляжному футболу Елена Ивашкина поделилась мнением о лесбиянках в спорте.