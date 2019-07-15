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Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Украины по пляжному футболу решила не принимать участие в квалификации к чемпионату мира — 2019 в Москве, передает ТАСС.
Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. "Это решение федерации футбола Украины", — рассказали в ассоциации.
Напомним, что на Украине действует указ, согласно которому министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать учебно-тренировочные сборы и участие спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории России.
Ранее сообщалось, что игрок женской сборной России по пляжному футболу Елена Ивашкина поделилась мнением о лесбиянках в спорте.
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Летние виды спорта , ИТАР-ТАСС
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