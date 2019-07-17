Синхронистка Светлана Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу.

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Это уже двадцатая золотая медаль, которую Ромашина выиграла на мировом первенстве. Среди синхронисток это абсолютный рекорд. По количеству наград высшего достоинства Ромашина опередила соотечественницу Наталью Ищенко и стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.

Четырнадцатого июля Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли в технической программе синхронного плавания среди дуэтов. Они набрали 95,9010 балла.

Соревнования по синхронному плаванию продолжатся до 19 июля. А чемпионат мира завершится 28 июля.