Бельгиец ван Арт победил на десятом этапе «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл десятый этап престижной многодневной гонки «Тур де Франс».

Ван Арт преодолел дистанцию 217,5 км между французскими городами Сен-Флур и Альби за 4 часа 49 минут 39 секунд.

Вторым стал представитель Deceuninck — Quick-Step итальянец Элиа Вивиани, а замкнул тройку лучших австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal. При этом для определения победителя были использован фотофиниш.

Россиянин Ильнур Закарин , выступающий за команду Katusha-Alpecin, занял 64-е место.

В общем зачёте лидирует француз Жулиан Алафилипп из (Deceuninck — Quick-Step).

Ранее южноафриканец Дэрил Импи выиграл девятый этап велогонки «Тур де Франс».