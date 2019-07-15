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Бельгиец ван Арт победил на десятом этапе «Тур де Франс» 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл десятый этап престижной многодневной гонки «Тур де Франс».
Ван Арт преодолел дистанцию 217,5 км между французскими городами Сен-Флур и Альби за 4 часа 49 минут 39 секунд.
Вторым стал представитель Deceuninck — Quick-Step итальянец Элиа Вивиани, а замкнул тройку лучших австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal. При этом для определения победителя были использован фотофиниш.
Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, занял 64-е место.
В общем зачёте лидирует француз Жулиан Алафилипп из (Deceuninck — Quick-Step).
Ранее южноафриканец Дэрил Импи выиграл девятый этап велогонки «Тур де Франс».
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