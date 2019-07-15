WWE вернет Халка Хогана

World Wrestling Entertainment (WWE) выпустил анонс специального выпуска шоу WWE Monday RAW, где выступят ветераны рестлинга: в частности, планируется возвращение Халка Хогана. Видео опубликовано в YouTube-канале промоушена.

Среди приглашенных звезд в шоу выступят Стив Остин , Рэйзор Рамон и Шон Майклс. Выпуск получил специальное название — RAW Reunion.

RAW Reunion покажет как звезд рестлинга прошлых лет, так и действующих атлетов. Шоу пройдет 22 июля.