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WWE вернет Халка Хогана 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Monica Herndon / Globallookpress.com
World Wrestling Entertainment (WWE) выпустил анонс специального выпуска шоу WWE Monday RAW, где выступят ветераны рестлинга: в частности, планируется возвращение Халка Хогана. Видео опубликовано в YouTube-канале промоушена.
Среди приглашенных звезд в шоу выступят Стив Остин, Рэйзор Рамон и Шон Майклс. Выпуск получил специальное название — RAW Reunion.
RAW Reunion покажет как звезд рестлинга прошлых лет, так и действующих атлетов. Шоу пройдет 22 июля.
Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа, — прим. «Ленты.ру») является одним из самых узнаваемых рестлеров в истории по версии издания IGN. Наибольшей популярности он добился в середине 1980-х и 1990-х. Хоган неоднократно покидал WWE и возвращался в организацию. В последний раз он выступал под эгидой промоушена в 2015-м.
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Летние виды спорта , Халк Хоган , Стив Остин , Lenta.ru
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