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Чемпион мира по дзюдо умер в 36 лет 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию дзюдо Великобритании.
«Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушел из жизни в понедельник в возрасте 36 лет», — говорится в сообщении Федерации.
Фэллон завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в 2005 году в категории до 60 кг, в 2006 году стал чемпионом Европы. Фэллон стал вторым британским дзюдоистом в истории (после Нэйла Адамса в 1981 году), одновременно удерживавшим титулы чемпиона мира и Европы.
После завершения карьеры в 2011 году перешел на тренерскую работу, в марте 2019 года стал главным тренером Ассоциации дзюдо Уэльса.
Причины смерти спортсмена не называются.
Летние виды спорта , Крэйг Фэллон
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