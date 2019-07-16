Чемпион мира по дзюдо умер в 36 лет

Чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию дзюдо Великобритании.

«Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушел из жизни в понедельник в возрасте 36 лет», — говорится в сообщении Федерации.

Фэллон завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в 2005 году в категории до 60 кг, в 2006 году стал чемпионом Европы. Фэллон стал вторым британским дзюдоистом в истории (после Нэйла Адамса в 1981 году), одновременно удерживавшим титулы чемпиона мира и Европы.

После завершения карьеры в 2011 году перешел на тренерскую работу, в марте 2019 года стал главным тренером Ассоциации дзюдо Уэльса.

Причины смерти спортсмена не называются.