Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.

Российские спортсменки показали уверенный результат, почти на два балла опередив китайскую пару. Бронзу завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

На данный момент в медальном зачете турнира лидирует Китай с 17 медалями, Россия на второй позиции с девятью.

Ранее сообщалось, что 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина готова поставить номер под песню певицы Ольги Бузовой.