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Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира 

Газета.Ru + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Российские спортсменки показали уверенный результат, почти на два балла опередив китайскую пару. Бронзу завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.
На данный момент в медальном зачете турнира лидирует Китай с 17 медалями, Россия на второй позиции с девятью.
Ранее сообщалось, что 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина готова поставить номер под песню певицы Ольги Бузовой.
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