Мамун забеременела от пловца

Публикация на странице Мамун в Instagram появилась 17 июля. Снимок сделан во время отдыха пары на Мальдивских островах. На фотографии Сухоруков нежно обнимает гимнастку, у которой виден заметно округлившийся живот. Пост сопровождает подпись, состоящая из двух эмодзи: тигра и дельфина. СМИ полагают, что надпись относится к прозвищу Мамун в спортивной среде — «Бенгальская тигрица», а дельфин, по всей видимости, олицетворяет дело жизни пловца Сухорукова.

«Ждем синхронистку», — подписал пост телекомментатор Дмитрий Губерниев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Кроме журналиста на радостную для пары новость отреагировали звёзды отечественного спорта.

«Ура! Риточка, поздравляю вас!» — написал четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

«Поздравляю», — лаконично отметила фигуристка Аделина Сотникова.