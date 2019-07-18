Мамун забеременела от пловца 

Телекомментатор Дмитрий Губерниев предположил, что в семье олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун и серебряного призёра ОИ-2008 по плаванию Александра Сухорукова должна родиться синхронистка. Накануне спортсменка поделилась радостной новостью о том, что ждёт ребёнка.
Публикация на странице Мамун в Instagram появилась 17 июля. Снимок сделан во время отдыха пары на Мальдивских островах. На фотографии Сухоруков нежно обнимает гимнастку, у которой виден заметно округлившийся живот. Пост сопровождает подпись, состоящая из двух эмодзи: тигра и дельфина. СМИ полагают, что надпись относится к прозвищу Мамун в спортивной среде — «Бенгальская тигрица», а дельфин, по всей видимости, олицетворяет дело жизни пловца Сухорукова.
«Ждем синхронистку», — подписал пост телекомментатор Дмитрий Губерниев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Кроме журналиста на радостную для пары новость отреагировали звёзды отечественного спорта.
«Ура! Риточка, поздравляю вас!» — написал четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.
«Поздравляю», — лаконично отметила фигуристка Аделина Сотникова.
По данным «Газета.ру», Мамун и Сухоруков познакомились шесть лет назад на Универсиаде в Казани. В своих интервью гимнастка отмечала, что это была «любовь с первого взгляда». После победы Мамун на олимпиаде в Рио пловец сделал ей предложение. Спустя два месяца после свадьбы спортсменка завершила карьеру и посвятила себя мастер-классам и участию в различных шоу.