Велогонщик пропал на этапе «Тур де Франс»

Деннис Роан, австралийский трековый велогонщик, чемпион мира, ныне выступающий за команду Bahrain–Merida, испугал всех пропав на час из вида во время 12 этапа веломногодневки "Тур де Франс", сообщает Reuters.

По информации издания, 29-летний спортсмен пропал с дистанции за 80 км до финиша гонки. Команда велогонщика пыталась обнаружить следы Роана, однако преуспела лишь через час, найдя его велосипед на автобусной остановке. Как выяснилось, Деннис предпочел оставшийся путь преодолеть на машине.

Причина подобного поведения Роана остается неизвестным. Команда спортсмена не дала комментариев, заявив лишь то, что функционально велогонщик был готов идеально.

Ранее сообщалось, что Французский велогонщик BMX Валентен Ануй перепрыгнул над пелотоном "Тур де Франс" на десятом этапе веломногодневки.