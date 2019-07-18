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В Токио запретят курить и оставлять мусор к ОИ-2020 

Спорт РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Фото: Reuters
Токийские власти будут добиваться, чтобы никто не курил в общественных местах к проведению Олимпиады 2020 года, а любой мусор нужно будет уносить с собой, заявила в четверг на пресс-конференции губернатор Токио Юрико Коикэ.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
"Токио принимает свои правила по курению на улице, думаем, это поможет защитить больше людей от пассивного курения", — сказала она журналистам.
Отвечая на вопрос о том, не появятся ли на улицах Токио мусорные корзины, Коикэ сказала:
"Мусор уносите домой или оставляйте себе. У нас немного корзин в Токио, так как каждый утилизирует свой мусор, и это вызывает понимание у жителей Токио".
Как сообщила Коикэ, в Токио будет открыто 25 олимпийских сооружений, в основном у воды, и 17 объектов за пределами города. Сейчас токийские власти строят шесть новых постоянных объектов для Игр. Из них завершено возведение трех объектов, и один будет завершен в следующем месяце. После Олимпиады эти сооружения также будут использоваться, пообещала губернатор Токио.
"Подготовка к Играм вступила в завершающую стадию", — сказала Коикэ. При этом она подчеркнула, что "очень трудно дать полную картину подготовки, потому что каждый объект и каждый вид спорта различны по своим характерам".
Подготовка идет по трем направлениям: создание инфраструктуры, набор волонтеров и решение транспортных проблем.
С 1 июля в Японии вступил в силу новый закон, запрещающий курение в общественных местах. Запрет, направленный против риска пассивного курения, касается школ, больниц и учреждений правительства и местных властей.
Вместе с тем закон предусматривает наличие специально отведенных зон для курения на открытом воздухе.
Вместе с тем, в Японии пока разрешается курить в ресторанах и барах, а также в частных корпорациях, но с 1 апреля 2020 года и в них курение будет запрещено.
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