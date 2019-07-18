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21 июля пройдёт национальный финал стритбольного турнира Red Bull Reign 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: redbull.com
21 июля в Ростове состоится национальный финал мирового стритбольного турнира 3 на 3 Red Bull Reign, где сильнейшие баскетбольные команды из 10 городов России сразятся за право оказаться в Торонто в сентябре 2019 года на международном финале. Турнир проходит по правилам ФИБА 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко. По сравнению с прошлым годом изменились правила подсчёта очков в групповом турнире.
Если раньше в следующий раунд проходила та команда, которая забросила в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч, то теперь за победу в матче даётся 5 баллов. Ещё 6 бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей. Таким образом, турнир стал ориентированным исключительно на атаку.
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