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Рапиристка Дериглазова принесла сборной России первое золото ЧМ-2019 по фехтованию 

ТАСС + ещё 32 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Чемпионат мира по фехтованию 2019 года проходит в Будапеште.
В финале 29-летняя российская спортсменка одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11. Бронзовыми призерами стали итальянки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго.
Дериглазова принесла вторую награду в копилку сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее в пятницу российский шпажист Сергей Бида стал серебряным призером в индивидуальных соревнованиях.
Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в индивидуальных соревнованиях и серебряным призером Игр-2012 в команде, она в пятый раз стала чемпионкой мира (три — в индивидуальных первенствах, два — в командных). Также на ее счету четыре победы на чемпионатах Европы (две — в индивидуальном первенстве, две — в командном турнире).
В субботу будет разыграно два комплекта наград на чемпионате в Будапеште. Призеры будут определены в индивидуальных женских соревнованиях на саблях и в индивидуальных мужских соревнованиях на рапирах. Личный турнир чемпионата мира завершится 20 июля, командный — 23 июля.
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Летние виды спорта , Сергей Бида , Арианна Эрриго , Инна Дериглазова
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