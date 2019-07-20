Особое отношение. Почему тонет мужское синхронное плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта спровоцировал активное обсуждение темы возможного включения соревнований смешанных дуэтов в программу Олимпийских игр. Представители мужского синхронного плавания не теряют надежды, что в 2024 году им предоставят шанс завоевать олимпийские медали. О факторах, которые могут разрушить эти ожидания, — в материале ТАСС.

Смешанные дуэты синхронистов уже признаны на уровне Международной федерации плавания (FINA), медали в этой дисциплине на чемпионатах мира разыгрывались трижды. Впервые это произошло в 2015 году, когда турнир принимала Казань. С тех пор тема включения микст-дуэтов в олимпийскую программу периодически возникает в информационном пространстве, и наиболее активно она обсуждается раз два года — именно столько времени проходит между двумя чемпионатами мира. Происходит это и сейчас, в дни проведения турнира в южнокорейском Кванджу.

Если верить заявлениям руководства FINA, международная федерация уже приступила к решению этого вопроса. Главное теперь — убедить олимпийское движение.

Потерянное лобби

Международный олимпийский комитет (МОК) в последние годы уделяет большое внимание теме гендерного равенства на Играх и даже сумел добиться равного количества юношей и девушек на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе в прошлом году. Казалось бы, смешанные дуэты отлично вписываются в избранную стратегию, ведь сейчас в синхронном плавании за олимпийские медали соревнуются только женщины. Но на деле все обстоит гораздо сложнее. Для включения вида спорта в олимпийскую программу должны быть более весомые основания. В первую очередь — коммерческие.

Сейчас уже мало кто помнит, но на Играх синхронное плавание появилось, когда в нем доминировали североамериканские спортсмены. Начиная с середины 80-х на протяжении 15 лет между собой золотые медали разыгрывали девушки из США и Канады. Переломной стала Олимпиада-2000 в Сиднее, где россиянки заняли первые места как в дуэтах, так и в группах. С тех пор золотые медали российская команда не отдает никому. С одной стороны, это замечательно, с другой — в числе претендентов на медали не осталось американских синхронисток.

А это не очень хороший знак, учитывая тенденцию последних лет, которая наглядно демонстрирует, что в олимпийскую программу практически не попадают виды спорта или дисциплины, в которых американские спортсмены не борются за высокие места. Так, в программе Игр-2020 появились такие виды спорта, как скейтбординг и серфинг, впервые будут разыграны медали в смешанных соревнованиях в плавании (обычном, не синхронном, где американцы на голову сильнее остальных команд), в 2024 году впервые разыграют медали в брейк-дансе.

Схожие тенденции прослеживаются и в зимних видах спорта. В программу Олимпиады в Сочи за три года до их начала был включен слоупстайл во фристайле и сноуборде, где доминировали американские спортсмены. Причем об уровне конкуренции в этих дисциплинах говорит случай, который произошел на Играх 2018 года в Пхёнчхане. В женском хафпайпе за Венгрию выступила непрофессиональная спортсменка из США, которая отобралась на Игры, не имея в арсенале ни одного сложного трюка. Все благодаря тому, что во всем мире не набралось и 30 девушек, способных выступать на олимпийском уровне.

Замкнутый круг

Схожая картина сейчас и в смешанных дуэтах в синхронном плавании, где профессионально выступают четыре пары. Да, в их числе есть и американская, однако замены Биллу Мэю сейчас нет. 40-летний спортсмен, благодаря стараниям которого мужское синхронное плавание, можно сказать, и появилось в программе чемпионатов мира, сейчас уже явно не выдерживает конкуренции с более молодыми, что и показал чемпионат мира в Кванджу, где он и его партнерша стали четвертыми в технической программе в дисциплине, в которой он победил в 2015 году, став первым чемпионом мира в смешанных дуэтах.

То была дань уважения легендарному американцу, уже тогда было очевидным, что конкурировать с российским дуэтом ему будет невозможно, что было доказано не только в произвольной программе на том чемпионате мира, но и в последующие годы.

Сейчас самый титулованный синхронист мира как раз из России. Александр Мальцев в 24 года имеет уже три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, победы на чемпионатах Европы. Его мечта — завоевать медаль на Олимпийских играх, для этого он даже запустил акцию в поддержку включения микст-дуэтов. Однако его тренер Гана Максимова признает, что пока преград на этом пути предостаточно.

"История с включением микст-дуэтов в олимпийскую программу напоминает замкнутый круг: с одной стороны, чтобы был повод включения в программу Олимпийских игр, FINA и МОК должны видеть достаточное количество дуэтов, с другой стороны, для развития дисциплины, необходимо преодолеть определенные барьеры. Мы же преодолеваем не только проблему того, что кто-то где-то не хочет заниматься, но и некие гомофобные настроения в обществе. Ребятам необходима очень сильная мотивация, чтобы они могли пройти сквозь такое гомофобное отношение, и Олимпиада в этом смысле — достаточно сильная мотивация. А пока включения не будет, приоритет будет отдаваться олимпийским видам", — рассказала она ТАСС.

Тренер признается, что даже в России, где микст-дуэты на лидирующих позициях, где помимо Мальцева подрастают еще несколько сильных спортсменов, развитию мужского синхронного плавания практически не помогают.

"У меня есть школа, и одна из ее задач — развитие микст-дуэтов, но я полтора года не могу найти мальчиков, потому что я арендую бассейны на таких же условиях, что и молодые тренеры. У меня никаких привилегий: не имея бесплатной воды, я тренирую за плату, потому что из своего кармана я платить не могу. Я могу дать больше спортсменам, чем молодые тренеры, которые привлекают рекламой, маркетингом, низкими ценами. Получается, что обучает не тот, кто может, а кто лучше сидит, и это неправильно", — посетовала специалист.

"Нужно количество, а количества не получается, потому что внутри страны нет поддержки, недостаточно мотивации. Олимпиада в этом смысле стала бы мощнейшим стимулом. Олимпийская мечта, выше еще никто не придумал", — добавила она.

Пока смешно

Вот и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская пока не верит в олимпийские перспективы микст-дуэтов. По ее мнению, у хайлайтов — новой дисциплины — больше перспектив оказаться на Играх.

"На этом чемпионате мира действительно спортивными можно назвать от силы четыре дуэта. Что может показать человек, который прозанимался синхронным плаванием год, перейдя из водного поло? Все это просто немного смешно выглядит", — сказала она.

Об отсутствии конкуренции в микст-дуэтах говорят и итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минисини , вторая по силе пара мира, которая два года назад обошла россиян на чемпионате мира. "Недостаточно пар, которые могут соревноваться на высоком уровне, более того, даже если появляется сильная пара, она может вскоре прекратить выступления. Одни уходят, другие приходят, но общее число остается приблизительно одинаковым — на чемпионате мира выступает девять пар, этого мало", — сказал Минисини.

Еще сильнее по перспективам микст-дуэта бьет недавнее спонсорское соглашение до 2032 года, которое МОК подписал с американской и китайской корпорациями на сумму более $3 млрд Хоть в открытую об этом никто и не скажет, но очевидно, что приоритет будет отдаваться видам спорта, которые близки этим странам. Да, Китай тоже сейчас развивает микст-дуэты, но ничего не потеряет, если этой дисциплины не окажется в программе Олимпиады.

Как разорвать этот замкнутый круг, пока непонятно, однако есть все основания полагать, что в Париже на Играх 2024 года смешанных дуэтов не появится.