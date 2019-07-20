Сорвали подготовку: почему Россия не сыграет с Грузией

Тренировочный матч сборных России и Грузии по регби официально отменен из-за напряженных отношений между странами. После консультации с МИД российская сторона приняла решение отказаться от поединка. При этом отмечается, что это никак не скажется на отношениях национальных федераций регби двух стран.

Сборные России и Грузии не встретятся в рамках подготовки к предстоящему Кубку миру. Об отмене ранее запланированного поединка говорится в официальном пресс-релизе Федерации регби России (ФРР), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что матч, проведение которого оказалось под вопросом из-за обострившихся отношений между странами, отменен в связи с возможными провокациями.

«К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси», — сообщается в пресс-релизе ФРР.

Напомним, что отмене поспособствовали не только из-произошедшие антироссийские беспорядки в столице Грузии. Ситуация обострилась еще и тем, что не так давно в матче чемпионата России по регби между «Кубанью» и «Славой» двое грузинских спортсменов — Саба Илуридзе и Реваз Бродзели — продемонстрировали жест в поддержку митингующих в Грузии.

Впоследствии руководство «Славы» приняло решение о финансовом взыскании и расторжении контрактов с игроками.

Сами же спортсмены уверяли, что их жест не носил антироссийский характер, а был исключительно знаком солидарности пострадавшим соотечественникам.

Бродзели изначально называл свое увольнение «смешной реакцией России», однако позднее уточнил, что в деле замешана ФРР, а также просился обратно в команду. Так или иначе, но она регбиста спустя несколько дней после произошедшего были отравлены на родину.

В ФРР изначально выражали сомнение, что матч состоится. Разговоры об отмене поединка пошли после указа президента России Владимира Путина временно прекратить авиаперевозки в Грузию, вступившего в силу 8 июля. В указе главы государства присутствовали рекомендации авиакомпаниям не продавать путевки и билеты в Грузию, из-за чего российские регбисты банально не смогли бы попасть в Тбилиси, где поединок должен был состояться.

Федерация обратилась за консультацией в МИД, где подтвердили, что в сложившихся обстоятельствах целесообразно отказаться от проведения поединка.

Рассматривались варианты, согласно которым матч может пройти на нейтральной территории, однако председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев заявил, что вероятность провокаций со стороны экстремистов слишком высока. Так или иначе, но ФРР не собирается сжигать мосты с соседями — партнерские соглашения с Союзом регби Грузии нарушены не будут.

«Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий. Приносим самые искренние извинения болельщикам обеих команд», — говорится в сообщении федерации.

На отмену поединка уже отреагировал Международный совет регби. Директор по коммуникациям организации Доминик Рамблс сообщил о намерении предоставить сборным России и Грузии по регби возможность подготовиться к Кубку мира-2019 с другими командами.

«Я не берусь детально комментировать эту ситуацию, но подоплека принятого решения понятна. Мы усердно работаем над организацией альтернативных тестовых встреч для обеих сборных», — заявил Рамблс.

Встреча России и Грузии должна была стать частью подготовки команд к Кубку мира, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии.

Российская сборная на групповом этапе встретится с командами Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа. Напомним, что Россия попала на первенство мира благодаря санкциям в отношении Бельгии, Румынии и Испании из-за нарушений при натурализации ре