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Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7. В финале второго этапа турнира, который проходил в Харькове, россиянки победили команду Франции.
Матч завершился со счетом 12:5 в пользу россиянок.
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