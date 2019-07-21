Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы

Матч завершился со счетом 12:5 в пользу россиянок.

Женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7. В финале второго этапа турнира, который проходил в Харькове, россиянки победили команду Франции.

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