Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы
ТАСС
+
ещё 9
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7. В финале второго этапа турнира, который проходил в Харькове, россиянки победили команду Франции.
Матч завершился со счетом 12:5 в пользу россиянок.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
Соревнования по плаванию на ЧМ-2025 могут пройти на "Казань-Арене"
Мамедов: Великая выступала в финале ЧМ по фехтованию, отвечая за всю команду
Россия с чемпионатом и медалью. ЧМ-2025 по водным видам спорта пройдет в Казани
Летние виды спорта
Читайте также
«Спартак» отреагировал на действия полиции в Ростове
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские шпажистки выиграли серебро на ЧМ
Мамаев рассказал о пользе колонии
2
Назван окончательный диагноз бойца Олейника
Появились подробности состояния Олейника
«Никогда не ел колбасу на воле»
1
Видео
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
01:16
Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева
Футбол
00:20
Олейник продержался 11 секунд
MMA
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание
Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание
Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон
Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение