Российские рапиристки победили на ЧМ по фехтованию

Женская сборная России завоевала золотые медали командного соревнования по фехтованию на рапире в рамках чемпионата мира, который проходил в Будапеште.

В финальной схватке чемпионата мира сборная России составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной в овертайме победила команду Италии со счётом 43:42.

Бронзовые медали достались рапиристкам из США, которые выиграли у француженок — 45:43.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал ЧМ.