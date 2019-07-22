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Российские рапиристки победили на ЧМ по фехтованию 

RT на русском + ещё 49 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России завоевала золотые медали командного соревнования по фехтованию на рапире в рамках чемпионата мира, который проходил в Будапеште.
В финальной схватке чемпионата мира сборная России составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной в овертайме победила команду Италии со счётом 43:42.
Бронзовые медали достались рапиристкам из США, которые выиграли у француженок — 45:43.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал ЧМ.
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