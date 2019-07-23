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Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ 

Рамблер + ещё 48 4 часа назад
Фото: Reuters
Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.
Как сообщает РИА «Новости», литовский спортсмен Данас Рапшис пришел первым в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, однако его победа не была засчитана из-за зафиксированного фальстарта.
Литовская сторона подала протест на дисквалификацию.
Если протест будет принят, а результаты пересмотрены, 20-летний россиянин Мартин Малютин переместится на четвертое место и лишится награды ЧМ.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Лидером медального зачета чемпионата является Китай — у китайских спортсменов 29 наград, в том числе 16 золотых. Россия с 19 медалями, в том числе 9 золотыми, находится на втором месте.
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