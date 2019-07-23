Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ

Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.

Как сообщает РИА «Новости», литовский спортсмен Данас Рапшис пришел первым в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, однако его победа не была засчитана из-за зафиксированного фальстарта.

Литовская сторона подала протест на дисквалификацию.

Если протест будет принят, а результаты пересмотрены, 20-летний россиянин Мартин Малютин переместится на четвертое место и лишится награды ЧМ.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Лидером медального зачета чемпионата является Китай — у китайских спортсменов 29 наград, в том числе 16 золотых. Россия с 19 медалями, в том числе 9 золотыми, находится на втором месте.