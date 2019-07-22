Скандал на ЧМ: пловец отказался встать на подиум с китайцем

Австралийский пловец Мак Хортон устроил демарш против китайца Сунь Яна из-за истории с разбитыми пробирками с допинг-пробами. Об этом пишет «Чемпионат».

Вчера Сунь Ян выиграл золото чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года на дистанции 400 метров вольным стилем. Хортон стал вторым. Сначала австралиец отказался поздравить соперника с победой, а на церемонии награждения отказался стоять на одном с ним подиуме.

«Кое-кто распространяет обо мне странные слухи. Есть люди, которые хотят меня этим вывести из равновесия», — прокомментировал произошедшее китаец.

Под «странными слухами» он подразумевал то, что осенью прошлого года сначала отказывался пускать допинг-офицеров, потом настаивал на сдаче пробы в одиночестве, что запрещено, а затем, сдав ее по правилам, разбил пробирки молотком.

Более того, Сунь Ян, трехкратный олимпийский чемпион, не был за это никак наказан из-за бюрократических проволочек — у каждого из офицеров должно было быть разрешение на тестирование, а было одно на всех.