Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандал на ЧМ: соперницу Ефимовой дисквалифицировали 

Рамблер + ещё 39 2 часа назад
Дисквалификация американской пловчихи Лилли Кинг — скандал, который делает россиянку Юлию Ефимову фаворитом. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года проходит в южнокорейском Кванджу с 12 июля. На завтра запланирован розыгрыш медалей в заплыве брассом на 200 метров. Сегодня утром состоялся полуфинал.
Юлия Ефимова успешно его преодолела, а 22-летняя Лилли Кинг, которой россиянка уступила золото в брассе на 100 метров, нет, и это скандал и сенсация.
Кинг, вероятно, по причине чрезвычайной уверенности в себе, сделала первый же поворот не по правилам и была за это дисквалифицирована.
«Чтобы подобное случилось на таком уровне, да еще с одним из главных фаворитов, это что-то новое», — отмечает автор публикации.
Сборная США уже опротестовала снятие Лилли Кинг с соревнований. Протест рассматривается прямо сейчас и будет отклонен, если не произойдет нечто экстраординарное, как, например, с американцем Аароном Пирсолом на Олимпиаде 2004 года. Он нарушил правила, но юристы сборной нашли небольшую и формальную ошибку в протоколе судьи, плохо знавшего английский язык.
Если Кинг все же не будет допущена до заплыва, то главным фаворитом становится Юлия Ефимова — действующая чемпионка мира в этом виде соревнований.
Комментарии2
Летние виды спорта , Видео , Юлия Ефимова , Аарон Пирсол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший игрок «Спартака» перешёл в «Верону»1
Клопп исключил возвращение Коутиньо в «Ливерпуль»
Загитова обошла Медведеву в списке Forbes3
Российская бегунья погибла при крушении вертолета
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Видео
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение