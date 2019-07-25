Скандал на ЧМ: соперницу Ефимовой дисквалифицировали

Дисквалификация американской пловчихи Лилли Кинг — скандал, который делает россиянку Юлию Ефимову фаворитом. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года проходит в южнокорейском Кванджу с 12 июля. На завтра запланирован розыгрыш медалей в заплыве брассом на 200 метров. Сегодня утром состоялся полуфинал.

Юлия Ефимова успешно его преодолела, а 22-летняя Лилли Кинг, которой россиянка уступила золото в брассе на 100 метров, нет, и это скандал и сенсация.

Кинг, вероятно, по причине чрезвычайной уверенности в себе, сделала первый же поворот не по правилам и была за это дисквалифицирована.

«Чтобы подобное случилось на таком уровне, да еще с одним из главных фаворитов, это что-то новое», — отмечает автор публикации.

Сборная США уже опротестовала снятие Лилли Кинг с соревнований. Протест рассматривается прямо сейчас и будет отклонен, если не произойдет нечто экстраординарное, как, например, с американцем Аароном Пирсолом на Олимпиаде 2004 года. Он нарушил правила, но юристы сборной нашли небольшую и формальную ошибку в протоколе судьи, плохо знавшего английский язык.

Если Кинг все же не будет допущена до заплыва, то главным фаворитом становится Юлия Ефимова — действующая чемпионка мира в этом виде соревнований.